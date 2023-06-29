Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Posto de Gasolina"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:24

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:24

Os postos de gasolina fornecem combustíveis para diferentes veículos
Os postos de gasolina fornecem combustíveis para diferentes veículos Crédito: Shutterstock
Os postos de gasolina desempenham um papel crucial na infraestrutura automotiva, fornecendo combustível para os veículos. Além disso, oferecem serviços como lubrificação, calibragem de pneus e lava-rápido, contribuindo para a manutenção dos automóveis. São pontos de conveniência e segurança para abastecer e obter assistência básica para os motoristas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Ipiranga

A rede Ipiranga se propõe a ser completa, abastecendo a vida em movimento com todos os serviços, para todo tipo de veículo ou frota, com as melhores opções de combustíveis, com a segurança do Jet oil, com a conveniência da AmPm e com praticidade.

02

2º lugar - Shell

Fundada em Londres, em 1897, a Shell começou como uma pequena empresa comercial. Em 1903, ela se uniu a Royal Dutch Petroleum para se tornar uma das maiores empresas de energia do mundo. Hoje, atua em 70 países e territórios e concentra os esforços em tecnologia e inovação para atender à demanda global por energia de maneira responsável.

03

3º lugar - Petrobras

A Petrobras é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, atuando principalmente na exploração e produção, refino, geração e comercialização de energia. Tem uma grande base de reservas provadas e adquiriu expertise em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas como resultado de quase 50 anos no desenvolvimento das bacias offshore brasileiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados