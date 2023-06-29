Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Posto de Gasolina"

Os postos de gasolina desempenham um papel crucial na infraestrutura automotiva, fornecendo combustível para os veículos. Além disso, oferecem serviços como lubrificação, calibragem de pneus e lava-rápido, contribuindo para a manutenção dos automóveis. São pontos de conveniência e segurança para abastecer e obter assistência básica para os motoristas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Ipiranga
A rede Ipiranga se propõe a ser completa, abastecendo a vida em movimento com todos os serviços, para todo tipo de veículo ou frota, com as melhores opções de combustíveis, com a segurança do Jet oil, com a conveniência da AmPm e com praticidade.
02
2º lugar - Shell
Fundada em Londres, em 1897, a Shell começou como uma pequena empresa comercial. Em 1903, ela se uniu a Royal Dutch Petroleum para se tornar uma das maiores empresas de energia do mundo. Hoje, atua em 70 países e territórios e concentra os esforços em tecnologia e inovação para atender à demanda global por energia de maneira responsável.
03
3º lugar - Petrobras
A Petrobras é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, atuando principalmente na exploração e produção, refino, geração e comercialização de energia. Tem uma grande base de reservas provadas e adquiriu expertise em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas como resultado de quase 50 anos no desenvolvimento das bacias offshore brasileiras.