Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Posto de Gasolina"

01

1º lugar - Ipiranga

A rede Ipiranga se propõe a ser completa, abastecendo a vida em movimento com todos os serviços, para todo tipo de veículo ou frota, com as melhores opções de combustíveis, com a segurança do Jet oil, com a conveniência da AmPm e com praticidade.

02

2º lugar - Shell

Fundada em Londres, em 1897, a Shell começou como uma pequena empresa comercial. Em 1903, ela se uniu a Royal Dutch Petroleum para se tornar uma das maiores empresas de energia do mundo. Hoje, atua em 70 países e territórios e concentra os esforços em tecnologia e inovação para atender à demanda global por energia de maneira responsável.

03

3º lugar - Petrobras