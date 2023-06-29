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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material de Construção"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:43

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:43

Loja de material de construção foi um dos segmentos avaliados na pesquisa
Loja de material de construção foi um dos segmentos avaliados na pesquisa Crédito: Freepik
Quem deseja reformar ou construir um imóvel  busca variedade de produtos com os melhores preços e condições de pagamento. Para conquistar o consumidor, empresas que atuam no setor também precisam acompanhar as tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Rede Construir

A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

02

2º lugar - Construbom

 A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra. 
A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Possui cerca de 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.

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