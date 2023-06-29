Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material de Construção"

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1º lugar - Rede Construir

A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

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2º lugar - Construbom

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.