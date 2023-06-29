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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Picolé e Sorvete"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:14

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:14

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas A Gazeta 2023 está o de
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas A Gazeta 2023 está o de "Picolé e Sorvete" Crédito: Shutterstock
Picolé e sorvete é o tipo de delícia que todo mundo gosta. Nada como experimentar sabores diferentes e de qualidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Kibon

A história da Kibon teve início em 1942, quando começaram a circular no Rio de Janeiro os primeiros carrinhos amarelos e azuis da marca. Os dois primeiros lançamentos tornaram-se clássicos: o cremoso Eskibon e o Chicabon. De lá para cá, a Kibon se tornou uma das marcas queridas do Brasil, com uma família enorme de sorvetes que se tornaram tradição para crianças e adultos.

02

2º lugar - Ajellso

Fundada em 1976 em Itapuã, Vila Velha, a Ajellso logo se transferiu para Santa Mônica, onde atualmente está situada a fábrica. Desde o início, a produção foi de forma artesanal onde os familiares se envolviam em todo o processo. A qualidade do produto sempre foi prioridade da marca, que conquistou uma clientela fiel.

03

3º lugar - Quero Mais

A história da Luigi começou quando o empresário Luiz Carlos de Freitas Pacheco decidiu criar pela Luigi a novidade do “gato frio”, mais conhecido como sanduíche de sorvete, que já era popular no Rio de Janeiro. O empresário montou um trailer na praia de Setiba, em Guarapari, no ano de 1976, e aproveitou a Feira dos Municípios, que na ocasião aconteceu em Vitória, para divulgar a novidade. 
A Sorvetes Paletitas é uma empresa do ramo de gelados comestíveis, que prioriza a qualidade do processo de desenvolvimento de sabores e produção, investindo em produtos diferenciados e apostando na inovação com planejamento.
Fundada em 2005 no Espírito Santo, a Quero Mais se expandiu para as ruas da capital Mineira e, desde então, a empresa se mantém em ascensão. Atualmente a Quero Mais é uma das maiores indústrias de sorvete do setor, possui modernos equipamentos e profissionais comprometidos com o projeto da empresa.

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