Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Móveis"

Com diferentes estilos, formatos e cores, os móveis são responsáveis por dar vida a um lar. No mercado do Espírito Santo, diversas lojas oferecem um portfólio de produtos que podem enriquecer os ambientes com qualidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º - Sipolatti
A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".
02
2º - Móveis Simonetti
A Móveis Simonetti surgiu em 1988, em Pinheiros, como uma pequena serraria. Em novembro do ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira.
03
3º lugar - Danúbio
A Casas Bahia comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.