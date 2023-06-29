Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Cartão de Desconto"

A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Hoje, é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega 6 empresas de diferentes setores: Cartão de Todos, AmorSaúde, MaisTodos, Todos Empreendimentos, Refuturiza e Alô Todos.