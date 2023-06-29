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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Cartão de Desconto"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:04

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:04

Serviços médicos podem ser acessados por cartões de desconto
Serviços médicos podem ser acessados por cartões de desconto Crédito: Shutterstock
Os cartões de desconto surgiram como uma alternativa aos planos de saúde, se tornando uma opção para garantir acesso a serviços como consultas e exames, a preços mais acessíveis. Normalmente, costumam ter outros benefícios, como desconto em atividades de lazer e educação.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Cartão de Todos

A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Hoje, é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega 6 empresas de diferentes setores: Cartão de Todos, AmorSaúde, MaisTodos, Todos Empreendimentos, Refuturiza e Alô Todos.

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