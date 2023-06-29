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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Indústria de Vidro"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:34

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:34

Consumidores indicaram indústrias de vidro mais lembradas no Recall de Marcas 2023
Consumidores indicaram indústrias de vidro mais lembradas no Recall de Marcas 2023 Crédito: Shutterstock
O vidro é um material versátil que está presente em diversos ambientes interno e externos, das construções residenciais e comerciais, a obras públicas e até mesmo nos veículos. É importante buscar produtos de qualidade que sejam indicados para cada uso, garantindo a segurança e o resultado final desejado.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Viminas

Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além da indústria moveleira.

02

2º lugar - Autoglass

 Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. Conta com dezenas de lojas em todo o Brasil e pelo menos 900 credenciados.

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