Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Cerveja"

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais populares no Brasil, sendo amplamente consumida. Ela é produzida através do processo de fermentação de cereais, com destaque para a cevada, e é encontrada em diferentes celebrações e encontros sociais.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Brahma
Criada em 1888, a cerveja pilsen da família Brahma tem um processo de fabricação mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.
02
2º - Heineken
De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação.
03
3º - Skol
A Skol é conhecida pelo slogan “A cerveja que desce redondo”. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações.