Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Cerveja"

01

1º lugar - Brahma

Criada em 1888, a cerveja pilsen da família Brahma tem um processo de fabricação mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.

02

2º - Heineken

De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação.

03

3º - Skol