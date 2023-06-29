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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Cerveja"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:06

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:06

Cerveja é um dos segmentos analisados na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta 2023
Cerveja é um dos segmentos analisados na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta 2023 Crédito: Shutterstock
A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais populares no Brasil, sendo amplamente consumida. Ela é produzida através do processo de fermentação de cereais, com destaque para a cevada, e é encontrada em diferentes celebrações e encontros sociais.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Brahma

Criada em 1888, a cerveja pilsen da família Brahma tem um processo de fabricação mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.

02

2º - Heineken

De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação.

03

3º - Skol

A Skol é conhecida pelo slogan “A cerveja que desce redondo”. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações.

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