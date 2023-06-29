Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Supermercado"

Os supermercados são estabelecimentos que oferecem uma variedade de produtos alimentícios, de higiene e limpeza. Com o objetivo de proporcionar uma experiência moderna e funcional, esses estabelecimentos têm criado espaços que também oferecem serviços complementares.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Extrabom
A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados.
02
2º lugar - Carone
O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib Resk Carone. A história do grupo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Em 1970, foi inaugurada uma loja de varejo no centro de Vila Velha e, a partir desse lançamento, a rede se consolidou e expandiu.