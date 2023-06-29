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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Carne"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:05

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:05

Carne é um dos segmentos analisados na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta 2023
Carne é um dos segmentos analisados na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta 2023 Crédito: Shutterstock
A carne desempenha um papel significativo na culinária brasileira. É amplamente consumida e apreciada em diferentes formas e preparações e pode ser de boi, frango, porco ou outras fontes. É valorizada nas refeições por sua versatilidade, sabor e valor nutricional. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Friboi

A Friboi é uma das marcas líderes de mercado no Brasil e possui mais de sete décadas de história. Com presença em mais de 150 países, a empresa conta unidades produtivas em todo o Brasil, produzindo um dos portfólios mais completos do setor.

02

2º lugar - Frisa

A história da Cofril começa no ano de 1987, quando os irmãos José Carlos e Antonio Cesar, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Com o foco na constante preocupação com a qualidade, os produtos tiveram receptividade do mercado, motivando a impulsionar a produção e as vendas, que, com o decorrer do tempo, foram se expandindo para outros municípios além de Cachoeiro.
A história da Frisa começou em 1968 em Colatina, na região Noroeste do ES. De lá pra cá, se tornou um dos maiores frigoríficos do país. Com unidades em Colatina, Nanuque, Teixeira de Freitas e Niterói, tem mais de 3 mil colaboradores. Produz diariamente uma ampla linha de produtos in natura e industrializados.

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