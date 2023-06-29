Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Carne"

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1º lugar - Friboi

A Friboi é uma das marcas líderes de mercado no Brasil e possui mais de sete décadas de história. Com presença em mais de 150 países, a empresa conta unidades produtivas em todo o Brasil, produzindo um dos portfólios mais completos do setor.

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2º lugar - Frisa

A história da Cofril começa no ano de 1987, quando os irmãos José Carlos e Antonio Cesar, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Com o foco na constante preocupação com a qualidade, os produtos tiveram receptividade do mercado, motivando a impulsionar a produção e as vendas, que, com o decorrer do tempo, foram se expandindo para outros municípios além de Cachoeiro.