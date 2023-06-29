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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:25

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:25

Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa Crédito: Shutterstock
Não há nada melhor do que chegar em casa e relaxar em um conjunto de cama confortável e de alta qualidade. Para obter materiais de qualidade, é essencial contar com uma loja confiável que ofereça uma variedade de opções. Itens como toalhas de mesa e toalhas de banho também são fundamentais para um enxoval completo, que pode ser adquirido em uma única loja especializada em cama, mesa e banho.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º - Mercadão Casa

O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

02

2º - Casa Santa Terezinha

A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões.

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