Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Não há nada melhor do que chegar em casa e relaxar em um conjunto de cama confortável e de alta qualidade. Para obter materiais de qualidade, é essencial contar com uma loja confiável que ofereça uma variedade de opções. Itens como toalhas de mesa e toalhas de banho também são fundamentais para um enxoval completo, que pode ser adquirido em uma única loja especializada em cama, mesa e banho.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º - Mercadão Casa
O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.
02
2º - Casa Santa Terezinha
A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões.