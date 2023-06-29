Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Motocicleta"

Adquirir uma motocicleta representa liberdade para muitas pessoas. No entanto, para evitar contratempos, é crucial selecionar uma concessionária confiável para ajudar a realizar esse sonho.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Honda
Com um programa de pesquisa e desenvolvimento contínuo, a Honda trabalha para trazer inovações capazes de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Em todos os avanços tecnológicos, a empresa busca formas sustentáveis e cada vez menos poluentes ao meio ambiente.
02
2º lugar - Yamaha
Quando a Yamaha surgiu no Japão em 1955, já existiam mais de 100 fabricantes de motocicletas no país. Isso motivou o fundador, Genichi Kawakami, a querer construir as melhores motos, com os preceitos de qualidade e inovação pulsando na alma para melhor satisfazer o consumidor. Com este espírito de melhoria contínua a Yamaha chegou ao Brasil em 1970, como a primeira fabricante de motocicletas do país.
03
3º lugar - Harley-Davidson
Parte integrante do Grupo Contauto, a Moto Vena foi constituída em 1988 com sua primeira loja. A partir do mercado crescente, a empresa se destacou dentro de um mercado altamente competitivo de motocicletas trabalhando com a marca Honda e se expandiu no Espírito Santo.
Em 1903, de um pequeno galpão em Milwaukee, Wisconsin, quatro jovens iniciaram algo que cresceria e se espalharia por geografias e gerações. Sua inovação e imaginação para o que era possível sobre duas rodas desencadearam uma revolução no transporte e no estilo de vida que faria da Harley-Davidson uma das marcas de motocicleta e estilo de vida mais desejados do mundo.