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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Móveis Planejados"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:29

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:29

Os móveis planejados são ideais tanto para ambientes compactos, como ambientes maiores
Os móveis planejados são ideais tanto para ambientes compactos, como ambientes maiores Crédito: Shutterstock
Seja para espaços compactos, seja para ambientes amplos, os móveis planejados são perfeitamente adequados às necessidades e ao projeto do cliente. Com essa abordagem, as lojas especializadas nesse segmento estão conquistando um espaço crescente no mercado.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Danúbio

A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.

02

2º lugar - Móveis Conquista

A Móveis Rimo começou suas atividades em 1989, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O parque fabril é composto por máquinas alemãs e italianas de última geração, que garantem qualidade, modernidade e tecnologia nas produções.
A Móveis Conquista sempre utilizou madeira de procedência correta há mais de 30 anos, desde que começou sua atividade no Estado. Sua produção de móveis foi iniciada utilizando-se a madeira Macanaíba, passando pelo Mogno, a Peroba e posteriormente o Marfim – esta sendo a última madeira nativa utilizada. Desde o ano de 2003, a madeira utilizada na fabricação dos produtos é totalmente reflorestada, como o Lyptus e o Pinus.

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