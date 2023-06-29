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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Banco"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:05

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:05

Mesmo cada vez mais digitais, bancos precisam estar próximos dos clientes
Cada vez mais digitais, bancos estão na lembrança dos consumidores Crédito: Shutterstock
Bancos têm se reinventado a cada dia para oferecer serviços diferenciados aos clientes, com os avanços da tecnologia, principalmente com o avanços dos bancos digitais sem tarifas. Mesmo cada vez mais virtuais, as instituições financeiras precisam manter um relacionamento próximo com os clientes, garantindo a confiança e a credibilidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Caixa Econômica

​Foi a primeira instituição bancária a operar no país. Havia apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na Inglaterra -, quando o príncipe D. João, recém-chegado ao Brasil, obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil no dia 12 de outubro de 1808.
Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.

03

3º lugar - Itaú

Um dos maiores bancos privados do país, o Itaú tem como objetivo ir além da oferta de serviços bancários e de gerar valor para os acionistas. A razão da marca está na visão de contribuir para que as pessoas e as empresas tenham uma relação saudável com dinheiro e façam boas escolhas financeiras.

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