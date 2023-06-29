Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Papelaria"

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1º lugar - Castorino Santana

A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje, a rede tem unidades em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

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2º lugar - Rainha

Com mais de 25 anos de mercado, a Papelaria Rainha está localizada em Vila Velha, onde reúne os mais diversos artigos de papelaria das linhas escolar e escritório, além de materiais para artesanatos e itens de decoração.

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3º lugar - Cesconetto

A Gecore foi fundada em agosto de 1974, focada no comércio de artigos de papelaria e escritório, em uma pequena loja alugada no bairro Jucutuquara, em Vitória. Atualmente, possui sua matriz no bairro de Santa Lúcia, na Capital, sendo referência no segmento varejista de suprimentos de informática e papelaria.