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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Papelaria"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:53

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:53

Papelarias estão na memória dos consumidores
Papelarias estão na memória dos consumidores Crédito: David Franklin/Freepik
Material escolar e de escritório estão entre os produtos mais procurados nas papelarias, que trazem uma variedade de marcas, formatos, cores e valores para agradar a todos os gostos e bolsos.  O setor vem se reinventando a cada dia para se adaptar e atender às necessidades do consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Castorino Santana

A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje, a rede tem unidades em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

02

2º lugar - Rainha

Com mais de 25 anos de mercado, a Papelaria Rainha está localizada em Vila Velha, onde reúne os mais diversos artigos de papelaria das linhas escolar e escritório, além de materiais para artesanatos e itens de decoração.

03

3º lugar - Cesconetto

A Gecore foi fundada em agosto de 1974, focada no comércio de artigos de papelaria e escritório, em uma pequena loja alugada no bairro Jucutuquara, em Vitória. Atualmente, possui sua matriz no bairro de Santa Lúcia, na Capital, sendo referência no segmento varejista de suprimentos de informática e papelaria.
A história da Cesconetto teve início na década de 1980, com a família Cesconetto, de descendentes italianos. No mercado atacadista, a empresa começou em Cariacica, em um galpão, e nos anos seguintes ganhou uma melhor estrutura em Jardim América. Com a expansão das atividades, a marca expandiu suas atividades para um imóvel em Carapina, na Serra, onde se tornou a matriz do negócio e também o centro de distribuição dos produtos.

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