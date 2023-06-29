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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Seguro"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:07

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:07

Seguradoras de carros estão na lembrança do consumidor
Seguradoras de carros estão na lembrança do consumidor Crédito: Shutterstock
Contratar um seguro é indicado para quem prefere não ter gastos inesperados, garantindo a proteção de um bem de alto valor, como um veículo ou imóvel.  Para que essa segurança seja efetiva, é necessário buscar uma empresa de confiança, que irá prestar um serviço de qualidade na hora em que o consumidor mais precisa.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Porto Seguro

A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. É reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência

02

2º lugar - Bradesco Seguros

O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de transações bancárias, a instituição também oferece planos de seguro.
O banco Bradesco oferece o serviço de seguros para proteção do cliente e da família. São diferentes categorias, como seguro auto, plano de saúde e plano dental, capitalização, seguros de vida, planos de previdência privada e ramos elementares, sendo que este último está relacionado com a proteção de todo patrimônio acumulado tanto de pessoa física quanto jurídica.

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