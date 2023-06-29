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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Perfume"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:52

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:52

Marcas de perfumes estão na memória dos consumidores
Marcas de perfumes estão na memória dos consumidores Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
A escolha do perfume ideal envolve fatores como fragrância, fixação e o conjunto de sensações que ele desperta, tanto em quem usa quanto nas pessoas do entorno.  Enquanto há quem prefira os importados,  as marcas nacionais são as que estão mais presentes na memória dos consumidores. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º - O Boticário

Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.

02

2º - Natura

A Natura foi fundada em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. Em Natura & Co concluiu a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza.

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