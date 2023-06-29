Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos"

Linguiça, mortadela e outros tipos de embutidos estão frequentemente das refeições dos capixabas, sendo encontrados na alimentação diária das pessoas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Cofril
Inaugurada no ano de 1987, a Cofril tem mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados.
02
2º lugar - Sadia
A empresa teve início no ano de 1944 e apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas.
03
3º - Seara
O primeiro frigorífico da empresa foi inaugurado em 1956, na cidade de Seara, em Santa Catarina. A marca trabalha para oferecer produtos que levam praticidade, confiança e inovação para a mesa dos consumidores.