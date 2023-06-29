Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos"

01

1º lugar - Cofril

Inaugurada no ano de 1987, a Cofril tem mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados.

02

2º lugar - Sadia

A empresa teve início no ano de 1944 e apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas.

03

3º - Seara