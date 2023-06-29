Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Tintas"

A escolha das cores certas garante mais personalidade na hora de pintar os imóveis, podendo interferir até mesmo no humor dos moradores. Para escolher o produto certo, além dos acessórios que contribuem para a qualidade do serviço, uma boa loja de tintas é o lugar ideal.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Politintas
A Politintas foi fundada em 1975 e atua no segmento de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção do lar. É considerada a maior rede de lojas de tintas do Estado. Atualmente, as tintas podem ser encontradas nas lojas próprias da marca e nos canais virtuais.
02
2º lugar - Suvinil
Desde 1974 no mercado capixaba, foi a primeira empresa a se especializar no segmento de tintas no Espírito Santo. A Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem lojas espalhadas por Cariacica, Vitória e Vila Velha.
A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje, os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.