Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Tintas"

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1º lugar - Politintas

A Politintas foi fundada em 1975 e atua no segmento de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção do lar. É considerada a maior rede de lojas de tintas do Estado. Atualmente, as tintas podem ser encontradas nas lojas próprias da marca e nos canais virtuais.

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2º lugar - Suvinil

Desde 1974 no mercado capixaba, foi a primeira empresa a se especializar no segmento de tintas no Espírito Santo. A Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem lojas espalhadas por Cariacica, Vitória e Vila Velha.