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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Clínica Odontológica"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:58

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:58

Clínicas odontológicas estão entre os segmentos avaliados na pesquisa do Recall
Clínicas odontológicas estão entre os segmentos avaliados na pesquisa do Recall Crédito: FaustFoto/Freepik
Além da preocupação estética, cuidar da saúde bucal interfere no bem-estar e até mesmo na prevenção de doenças. Por isso, é tão importante cuidar do sorriso com profissionais e clínicas odontológicas de confiança, que oferecem serviços para diferentes públicos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Sorridents

A Sorridents pertence ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.

02

2º lugar - Sorriso

Fundada em 1990, a Odonto Company tem mais de 1.700 unidades espalhadas por todo o país. Com objetivo de proporcionar tratamento odontológico de qualidade e acessível nas áreas de ortodontia, dentística, estética, endodontia e implantodontia, hoje oferece mais de 50 tratamentos e tem mais de 10 milhões de clientes ativos no país. 
No mercado há mais de 19 anos, o Centro Odontológico Betel (COB), idealizado pela cirurgiã-dentista e gestora Ana Cláudia Migliorini, oferece tratamentos em diversas especialidades, como endodontia, ortodontia, periodontia, implantodontia e odontopediatria. Tem unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.
A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed.  O sistema é composto por 342 cooperativas médicas, que prestam assistência para 17,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba,  Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes. Hoje, faz parte da Athena Saúde, uma das maiores empresas de saúde suplementar no País, possui mais de 267 mil beneficiários e conta com unidades próprias exclusivas para atendimento nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. 
A marca ficou entre as mais lembradas do segmento no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta.

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