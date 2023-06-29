Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Ferragens"

A Distriferro começou como uma pequena empresa, em 1994, inicialmente na garagem de seu fundador, Alexandre Alves Barbosa. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por todo o país na época, a empresa foi crescendo à medida que o Brasil se recuperava economicamente. Em 1998, a empresa encontrou a sede onde até hoje está localizada, em Cobilândia, Vila Velha, e tem filiais em Cariacica e na Serra.