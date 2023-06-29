Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Ferragens"

Na hora de construir ou reformar, ferragens são parte essencial para sustentar as estruturas do imóvel, não importa o tamanho da obra. Encontrar uma loja de referência dá mais segurança e tranquilidade ao consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Casa do Serralheiro
A Distriferro começou como uma pequena empresa, em 1994, inicialmente na garagem de seu fundador, Alexandre Alves Barbosa. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por todo o país na época, a empresa foi crescendo à medida que o Brasil se recuperava economicamente. Em 1998, a empresa encontrou a sede onde até hoje está localizada, em Cobilândia, Vila Velha, e tem filiais em Cariacica e na Serra.
A Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp. Hoje, está presente na Grande Vitória e no interior do Estado.