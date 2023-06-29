Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Empresa de Ônibus"

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1º lugar - Águia Branca

Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Hoje, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 700 localidades atendidas, através de 347 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.700 empregos diretos e indiretos e 350 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

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2º lugar - Transcol

O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória por meio de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.

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3º lugar - GVBus