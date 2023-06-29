Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Empresa de Ônibus"

Quando precisa se deslocar para diferentes destinos no Estado ou em outras regiões do país, a maioria das pessoas recorre às empresas de ônibus. Conforto e manutenção dos veículos, qualificação dos motoristas, custo-benefício e a qualidade no atendimento são alguns dos critérios usados pelos consumidores para escolher o serviço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Águia Branca
Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Hoje, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 700 localidades atendidas, através de 347 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.700 empregos diretos e indiretos e 350 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.
02
2º lugar - Transcol
O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória por meio de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.
03
3º lugar - GVBus
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) representa empresas operadoras do Sistema Transcol da Grande Vitória, além de representar os consórcios integrantes do transporte metropolitano.