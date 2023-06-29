Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Bateria de Automóvel"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:18

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:18

Consumidores apontaram as marcas mais lembradas quando se fala em bateria de automóveis
Consumidores apontaram as marcas mais lembradas quando se fala em bateria de automóveis Crédito: Shutterstock
Na hora de escolher a bateria do automóvel, o consumidor costuma buscar marcas de confiança, que oferecem um bom custo-benefício e maior durabilidade, para não ficarem na mão no meio do trânsito.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Moura

A Moura é uma das maiores fornecedoras para frota de veículos em circulação na América do Sul. O trabalho desenvolvido pela empresa resulta em parcerias tecnológicas com fabricantes europeus e norte-americanos, incorporando diferenciais de desempenho a cada produto que é fabricado.

02

2º lugar - Heliar

Com fundação em 1931, a Heliar foi a primeira bateria de chumbo ácido para veículos com motores elétricos no Brasil. Hoje, a empresa continua à frente, entregando produtos de alta performance que se diferenciam pelo compromisso de exceder sempre as expectativas dos clientes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados