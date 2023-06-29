Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Bateria de Automóvel"

A Moura é uma das maiores fornecedoras para frota de veículos em circulação na América do Sul. O trabalho desenvolvido pela empresa resulta em parcerias tecnológicas com fabricantes europeus e norte-americanos, incorporando diferenciais de desempenho a cada produto que é fabricado.

Com fundação em 1931, a Heliar foi a primeira bateria de chumbo ácido para veículos com motores elétricos no Brasil. Hoje, a empresa continua à frente, entregando produtos de alta performance que se diferenciam pelo compromisso de exceder sempre as expectativas dos clientes.