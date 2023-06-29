Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Bateria de Automóvel"

Na hora de escolher a bateria do automóvel, o consumidor costuma buscar marcas de confiança, que oferecem um bom custo-benefício e maior durabilidade, para não ficarem na mão no meio do trânsito.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Moura
A Moura é uma das maiores fornecedoras para frota de veículos em circulação na América do Sul. O trabalho desenvolvido pela empresa resulta em parcerias tecnológicas com fabricantes europeus e norte-americanos, incorporando diferenciais de desempenho a cada produto que é fabricado.
02
2º lugar - Heliar
Com fundação em 1931, a Heliar foi a primeira bateria de chumbo ácido para veículos com motores elétricos no Brasil. Hoje, a empresa continua à frente, entregando produtos de alta performance que se diferenciam pelo compromisso de exceder sempre as expectativas dos clientes.