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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Ensino a Distância"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:37

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:37

Os consumidores capixabas avaliaram quais são as marcas mais lembrandas quando o assunto é educação a distância
Os consumidores capixabas avaliaram quais são as marcas mais lembrandas quando o assunto é educação a distância Crédito: Shutterstock
O ensino a distância é uma modalidade de educação, tanto para nível técnico quanto superior, que se baseia na formação não presencial. Com o progresso da tecnologia, essa modalidade educacional tem conquistado cada vez mais relevância e popularidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º - Estácio

 A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.
A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 2 mil polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país.

03

3º - Faesa

 A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade.
A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no Centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.

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