Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Ensino a Distância"

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1º - Estácio

A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.

A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 2 mil polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país.

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3º - Faesa

A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade.