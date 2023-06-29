Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Chocolate"

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1º lugar - Garoto

Localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa varia entre bombons, tabletes, ovos de páscoa, entre outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes, além dos chocolates Baton e Talento.

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2º lugar - Cacau Show

Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a Cacau Show se tornou uma referência em chocolate. A empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona Norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha Mais Leite que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. Um dos destaques da marca são as tradicionais trufas.

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3º lugar - Nestlé