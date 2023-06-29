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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Chocolate"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:07

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:07

As marcas de chocolate que são as mais lembradas pelos consumidores capixabas foram reveladas no Recall de Marcas A Gazeta 2023
As marcas de chocolate que são as mais lembradas pelos consumidores capixabas foram reveladas no Recall de Marcas A Gazeta 2023 Crédito: Shutterstock
Feito a partir do cacau, o chocolate está disponível em diferentes formas, como bombons, barras, trufas e outros formatos. Além disso, o chocolate é produzido em diversas variações, que vão desde o chocolate ao leite até as opções mais amargas, e ainda incluem combinações com frutas, castanhas e biscoitos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Garoto

Localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa varia entre bombons, tabletes, ovos de páscoa, entre outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes, além dos chocolates Baton e Talento.

02

2º lugar - Cacau Show

 Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a Cacau Show se tornou uma referência em chocolate. A empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona Norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha Mais Leite que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. Um dos destaques da marca são as tradicionais trufas. 

03

3º lugar - Nestlé

A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. O portfólio abrange diversas categorias para os consumidores desfrutarem cada fase da vida e, entre as opções, estão os chocolates.

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