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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Hotel"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:39

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:39

Hotéis estão entre os segmentos avaliados no Recall de Marcas 2023
Hotéis estão entre os segmentos avaliados no Recall de Marcas 2023 Crédito: Shutterstock
Boa localização, infraestrutura, serviços e custo-benefício estão entre os itens avaliados na hora de escolher um hotel, seja para viagens a passeio, seja a trabalho. Entre o que conta na hora de avaliar esses estabelecimentos, também são valorizados o conforto e a qualidade no atendimento
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Ibis

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil. 

02

2º lugar - Quality

O Bristol faz parte de uma rede de hotéis e, no Espírito Santo, conta com quatro unidades: duas em Vitória, uma em Vila Velha, e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na Capital, um dos empreendimentos está situado de frente para a praia de Camburi.
Localizado em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi foi inaugurado em 1979 como um hotel-escola, a fim de proporcionar aos alunos do Senac diferentes ambientes de aprendizagem, para praticarem os conhecimentos adquiridos durante os cursos.  O estabelecimento busca proporcionar aos clientes experiências únicas, tanto para viajantes de negócios como de lazer. Possui vista privilegiada de Vitória, com apartamentos elegantes, ampla área de lazer, área de eventos e gastronomia diversificada, com restaurante aberto ao público.
O hotel Quality Suítes Vila Velha, localizado de frente para a Praia da Costa, integra a rede Atlântica, que está presente em vários Estados. Oferece apartamentos de categoria superior, luxo e business class. O local possui piscina, auditório, salas de conferência, entre outras comodidades.

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