Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Hotel"

01

1º lugar - Ibis

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil.

02

2º lugar - Quality

O Bristol faz parte de uma rede de hotéis e, no Espírito Santo, conta com quatro unidades: duas em Vitória, uma em Vila Velha, e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na Capital, um dos empreendimentos está situado de frente para a praia de Camburi.

Localizado em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi foi inaugurado em 1979 como um hotel-escola, a fim de proporcionar aos alunos do Senac diferentes ambientes de aprendizagem, para praticarem os conhecimentos adquiridos durante os cursos. O estabelecimento busca proporcionar aos clientes experiências únicas, tanto para viajantes de negócios como de lazer. Possui vista privilegiada de Vitória, com apartamentos elegantes, ampla área de lazer, área de eventos e gastronomia diversificada, com restaurante aberto ao público.