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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Frango"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:09

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:09

Frango faz parte do dia a dia das famílias e é destaque também no Recall de Marcas A Gazeta
Frango faz parte do dia a dia das famílias e é destaque também no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Shutterstock
O frango é um alimento constante nas refeições dos brasileiros, fazendo parte de uma diversidade de pratos. É uma das carnes mais populares e consumidas pela população.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Kifrango

Sob um rigoroso controle de qualidade, a Kifrango oferece carnes macias e suculentas com sabor e temperos especiais. A marca é da empresa Proteinorte Alimentos S/A, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Estado. Fundada em 1976, conta com um moderno e eficiente parque industrial.

02

2º lugar - Uniaves

A empresa teve início no ano de 1944 e oferece mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.
Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior. 

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