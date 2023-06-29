Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Frango"

O frango é um alimento constante nas refeições dos brasileiros, fazendo parte de uma diversidade de pratos. É uma das carnes mais populares e consumidas pela população.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Kifrango
Sob um rigoroso controle de qualidade, a Kifrango oferece carnes macias e suculentas com sabor e temperos especiais. A marca é da empresa Proteinorte Alimentos S/A, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Estado. Fundada em 1976, conta com um moderno e eficiente parque industrial.
02
2º lugar - Uniaves
A empresa teve início no ano de 1944 e oferece mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.
Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior.