Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Instituição Particular de Ensino Superior"

Optar por uma instituição de ensino superior reconhecida pela qualidade educacional pode fazer toda a diferença no currículo. Além disso, as vivências proporcionadas, como aulas práticas em campo e em laboratórios, juntamente com a equipe pedagógica, contribuem para a formação do aluno além das exigências do mercado. No Espírito Santo, existem diversas instituições particulares dedicadas a oferecer uma educação formal de alta qualidade.