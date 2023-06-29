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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Moda Praia"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:49

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:49

Moda praia tem loja na memória dos consumidores
Moda praia tem marcas na memória dos consumidores Crédito: Freepik
Com um clima favorável e um litoral privilegiado, no Espírito Santo é possível curtir a praia praticamente o ano todo. Para isso, é preciso estar com biquínis, maiôs, saídas, sungas e bermudas em dia, para aproveitar o melhor do sol. No Estado, há marcas locais e nacionais que fazem sucesso na moda praia, agregando estilo, qualidade e conforto.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Magia do Mar

Presente no mercado capixaba há cerca de 30 anos, a Magia do Mar oferece produtos de moda praia e fitness. As peças da marca levam sua assinatura exclusiva, que são sinônimo de beleza, conforto e modernidade. Atualmente, conta unidades em Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.

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