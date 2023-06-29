Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Moda Praia"

Com um clima favorável e um litoral privilegiado, no Espírito Santo é possível curtir a praia praticamente o ano todo. Para isso, é preciso estar com biquínis, maiôs, saídas, sungas e bermudas em dia, para aproveitar o melhor do sol. No Estado, há marcas locais e nacionais que fazem sucesso na moda praia, agregando estilo, qualidade e conforto.