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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Agência de Viagens"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:38

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:38

Agência de viagens é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta
Agência de viagens é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Shutterstock
Para fazer a viagem dos sonhos de férias ou mesmo a trabalho, o papel das agências de viagens é auxiliar desde a construção do roteiro, até a compra de passagens aéreas ou terrestres, reserva de hotéis, ingressos de passeios, entre outros serviços para facilitar a vida do consumidor. Por isso, é importante buscar uma empresa de confiança, para reduzir o risco de contratempos que podem acabar estragando a experiência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Águia Branca

A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, na região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina.
Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário.

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