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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Shopping Center"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:31

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:31

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de Shopping Center
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de Shopping Center Crédito: Shutterstock
Os shoppings centers são locais que oferecem lazer, entretenimento e oportunidades de compra, sendo pontos de encontro populares para os capixabas. O setor tem experimentado um notável crescimento nos últimos anos no Estado.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Vitória

O Shopping Vitória, do Grupo Buaiz, foi inaugurado em junho de 1993. O espaço alia beleza arquitetônica, valorização da paisagem natural e localização privilegiada ao que há de mais moderno em produtos e serviços. O shopping virou um dos principais pontos de encontro da Capital capixaba.

02

2º lugar - Vila Velha

O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², com lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município.
O Shopping Vila Velha foi inaugurado em agosto de 2014. Ele é o maior shopping do Espírito Santo, construído em um terreno de 140 mil m². O empreendimento conta com lojas satélites, um hipermercado, praça de alimentação e uma Alameda Gourmet.

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