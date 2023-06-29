Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Sindicatos"

Sindicatos são formados para representar uma classe de trabalhadores ou de empresas, os chamados sindicatos patronais. Por meio deles são votados, por exemplo, acordos coletivos e negociações salariais, além de oferecerem orientação trabalhista, representação em ações judiciais, serviços como planos de saúde coletivos e outros benefícios, que variam de acordo com o porte e a atuação da entidade.