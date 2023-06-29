Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Sindicatos"

Sindicatos são formados para representar uma classe de trabalhadores ou de empresas, os chamados sindicatos patronais. Por meio deles são votados, por exemplo, acordos coletivos e negociações salariais, além de oferecerem orientação trabalhista, representação em ações judiciais, serviços como planos de saúde coletivos e outros benefícios, que variam de acordo com o porte e a atuação da entidade.
Este foi um dos novos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Sindicato dos Trabalhadores
O Sindirodoviários é o sindicato de representa os trabalhadores em transporte rodoviário do Estado do Estado do Espírito Santo, dentre eles os motoristas de ônibus dos sistemas Transcol e municipais.
A denominação para sindicatos que representam categorias de trabalhadores, porém de forma genérica, também foi citada pelos entrevistados na pesquisa.