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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Sindicatos"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:17

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:17

Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho: sindicatos é uma das novas categorias do Recall de Marcas Crédito: Fernando Madeira
Sindicatos são formados para representar uma classe de trabalhadores ou de empresas, os chamados sindicatos patronais. Por meio deles são votados, por exemplo, acordos coletivos e negociações salariais,  além de oferecerem orientação trabalhista, representação em ações judiciais, serviços como planos de saúde coletivos e outros benefícios, que variam de acordo com o porte e a atuação da entidade.
Este foi um dos novos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Sindicato dos Trabalhadores

O Sindirodoviários é o sindicato de representa os trabalhadores em transporte rodoviário do Estado do Estado do Espírito Santo, dentre eles os motoristas de ônibus dos sistemas Transcol e municipais.
A denominação para sindicatos que representam categorias de trabalhadores, porém de forma genérica,  também foi citada pelos entrevistados na pesquisa.

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