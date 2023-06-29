Recall de Marcas 2023: veja as vencedoras no segmento “Laboratório de Análises Clínicas"

Laboratórios de análises clínicas são essenciais para auxiliar profissionais de saúde a darem diagnósticos corretos aos pacientes. Para isso, é primordial que sejam de confiança, prestando serviços de qualidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Pretti
O Pretti é um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial. Fundado em 1965 pelo farmacêutico-químico Evandro Pretti, a primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória. Após 12 anos, deu-se início ao plano de expansão e, atualmente, são mais de 20 unidades, reconhecidas através de premiações e boas práticas.
02
2º lugar - Tommasi
O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha.
03
3º lugar - Labortel
O laboratório Cremasco foi fundado em 1978, inicialmente denominado Laboratório Barnard. Empresa familiar, em 1989 passou a se chamar Laboratório Cremasco. A matriz está localizada em Campo Grande, Cariacica, em sede própria. Atualmente, possui em seu corpo clínico médicos patologistas e como laboratório médico passa a designar-se Cremasco Medicina Diagnóstica. Tem unidades em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.
Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.