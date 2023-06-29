Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Administradora de Condomínio"

Para manter o funcionamento saudável de um condomínio, é preciso manter uma boa gestão dos recursos, dos colaboradores e de tudo mais que envolve os cuidados com o imóvel, além da segurança e do bem-estar dos moradores. Para isso, muitos buscam os serviços de uma administradora de condomínios, apostando em uma gestão cada vez mais profissional.
Este é um dos novos segmentos que passou a ser avaliado no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Condonal
Com mais de 25 anos de história, a Condonal tem unidades em Vitória, Vila Velha e Serra. Atua em áreas como condomínios residenciais e corporativos, além de shoppings, supermercados e hotéis, entre outros. A empresa administra cerca de 30 mil unidades, totalizando mais de 1,3 mil colaboradores