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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Leite, Manteiga, Queijo e Derivados"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:10

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:10

Queijos e outros produtos derivados do leite estão na rotina de boa parte da população
Queijos e outros produtos derivados do leite estão na rotina de boa parte da população Crédito: Shutterstock
Os produtos lácteos fazem parte da rotina dos capixabas. Leite, manteiga, queijo e derivados podem ser consumidos sozinhos, como também podem originar outras receitas diferentes. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Selita

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro.

02

2º lugar - Capel

Inaugurada em 1991, a Qualy foi a primeira fábrica de margarinas na cidade de Paranaguá, no Paraná, no Sul do país. Atualmente, a QMIX é uma combinação exclusiva de vitaminas, selênio e ômega 3, que são essenciais para a saúde. É conhecida pelo sabor e cremosidade da margarina.
A Capel era uma cooperativa sediada em Resplendor (MG) e, como os produtos estavam presente nos principais supermercados do Espírito Santo, a marca caiu no gosto do capixaba.

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