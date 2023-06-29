Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Aviamentos"

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1º lugar - Atacado São Paulo

O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos, em sua loja na Avenida Vitória. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.

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2º lugar - Fio a Fio

A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100m², oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, na Avenida Vitória, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo.

O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço, na Praia do Canto, em Vitória, para cursos e workshops.