Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Aviamentos"

Quem tem talento para artesanato, costura e bordado sabe bem a importância de encontrar um armarinho onde é possível comprar de tudo. No Estado, há opções de grandes lojas com um mix variado de produtos, que incluem linhas, tecidos, pedrarias, agulhas, zíperes, botões, entre outros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Atacado São Paulo
O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos, em sua loja na Avenida Vitória. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.
02
2º lugar - Fio a Fio
A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100m², oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, na Avenida Vitória, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo.
O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço, na Praia do Canto, em Vitória, para cursos e workshops.
A Fio a Fio é uma tradicional empresa, localizada na Glória, em Vila Velha, que vende aviamentos em geral. Com uma grande variedade de produtos, a marca também aceita pedidos pela internet e envia para todo o país.