Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Recall De Marcas
  • Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Concessionária Local de Automóveis"
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Concessionária Local de Automóveis"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:20

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:20

comprar carro, concessionária, chave de carro
Entre as categorias analisadas no Recall de Marcas A Gazeta está o de Concessionária Local de Automóveis Crédito: Shutterstock
Para muitas pessoas, possuir um veículo representa independência. Ao buscar uma compra vantajosa, é crucial selecionar uma concessionária renomada para adquirir o automóvel desejado. Além da qualidade do produto, um atendimento exemplar é essencial para conquistar a fidelidade do cliente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Chevrolet

As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.

02

1º lugar - Fiat

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis. 

03

3º lugar - Volkswagen

Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 70 anos, a Volkswagen é uma das maiores produtoras de automóveis do Brasil, com 24 milhões de veículos fabricados.

04

3º lugar - Honda

A Honda foi criada por Soichiro Honda. De acordo com o site da montadora, a Honda acredita que o sonho é a força criativa, capaz de produzir ideias inovadoras. A companhia procura, por meio de seus produtos e serviços, proporcionar experiências diferenciadas e seguras às pessoas. Também acredita que apoiar colaboradores e comunidades na realização de seus desejos é uma forma de construir um futuro melhor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Mercado Automotivo Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados