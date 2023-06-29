Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Concessionária Local de Automóveis"

Para muitas pessoas, possuir um veículo representa independência. Ao buscar uma compra vantajosa, é crucial selecionar uma concessionária renomada para adquirir o automóvel desejado. Além da qualidade do produto, um atendimento exemplar é essencial para conquistar a fidelidade do cliente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Chevrolet
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.
02
1º lugar - Fiat
A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis.
03
3º lugar - Volkswagen
Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 70 anos, a Volkswagen é uma das maiores produtoras de automóveis do Brasil, com 24 milhões de veículos fabricados.
04
3º lugar - Honda
A Honda foi criada por Soichiro Honda. De acordo com o site da montadora, a Honda acredita que o sonho é a força criativa, capaz de produzir ideias inovadoras. A companhia procura, por meio de seus produtos e serviços, proporcionar experiências diferenciadas e seguras às pessoas. Também acredita que apoiar colaboradores e comunidades na realização de seus desejos é uma forma de construir um futuro melhor.