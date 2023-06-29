Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Energia Solar"

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1º lugar - EDP

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico no país. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em transmissão, comercialização e serviços de energia, com seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na Celesc, em Santa Catarina.

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2º lugar - VP Solar

A Fortlev foi criada em 1989, em Viana, com a fabricação de caixas d'água, mudando sua operação para o município da Serra, em 2000. Hoje, tem oito fábricas no Espírito Santo, na Bahia, em Santa Catarina, em São Paulo, em Pernambuco e em Goiás, fabricando também tubos e conexões. Em 2020, o grupo criou a empresa Fortlev Solar, em Vitória, passando a distribuir produtos e sistemas fotovoltaicos.