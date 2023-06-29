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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Energia Solar"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:12

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:12

A energia solar vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade
Empresa de energia solar está na lembrança dos consumidores Crédito: Tawatchai07/Freepik
Além de ser sustentável, o uso de energia solar, armazenada a partir de placas fotovoltaicas, ajuda a economizar até 90% na conta de luz. Para isso, é preciso contar com o serviço de uma empresa especializada na instalação dessas verdadeiras usinas particulares.
Este foi um dos novos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - EDP

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico no país. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em transmissão, comercialização e serviços de energia,  com seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na Celesc, em Santa Catarina.

02

2º lugar - VP Solar

A Fortlev foi criada em 1989, em Viana, com a fabricação de caixas d'água, mudando sua operação para o município da Serra, em 2000. Hoje, tem oito fábricas no Espírito Santo, na Bahia, em Santa Catarina,  em São Paulo, em Pernambuco e em Goiás, fabricando também tubos e conexões. Em 2020, o grupo criou a empresa Fortlev Solar, em Vitória,  passando a distribuir produtos e sistemas fotovoltaicos.
A VP Solar foi criada em meio à pandemia, com sede em Vitória, e hoje já conta com mais de 80 representantes, de Norte a Sul do Espírito Santo  e na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A empresa atua  com instalação de energia solar para imóveis residenciais, comerciais, indústrias e propriedades rurais, registrando em seus primeiros anos mais de 1.000 clientes atendidos em todo o Brasil.

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