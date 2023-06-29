Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Escola de Idiomas"

As demandas do mercado de trabalho estão se tornando cada vez mais rigorosas para os profissionais. Além de possuir formação em uma área específica, em muitos casos, as empresas também exigem que os trabalhadores sejam fluentes em um segundo idioma, como o inglês ou o espanhol. Dominar outro idioma não apenas abre novas oportunidades de emprego, mas também facilita a conexão entre pessoas. No entanto, para obter um aprendizado eficiente, é essencial escolher o melhor método de ensino disponível.