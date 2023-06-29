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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Escola de Idiomas"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:38

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:38

Ser fluente em outro idioma abre portas no mercado de trabalho, além de proporcionar mais conexões
Ser fluente em outro idioma abre portas no mercado de trabalho, além de proporcionar mais conexões Crédito: Shutterstock
As demandas do mercado de trabalho estão se tornando cada vez mais rigorosas para os profissionais. Além de possuir formação em uma área específica, em muitos casos, as empresas também exigem que os trabalhadores sejam fluentes em um segundo idioma, como o inglês ou o espanhol. Dominar outro idioma não apenas abre novas oportunidades de emprego, mas também facilita a conexão entre pessoas. No entanto, para obter um aprendizado eficiente, é essencial escolher o melhor método de ensino disponível.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Wizard

O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol.
A primeira escola Wizard by Pearson foi aberta em 1987. Mais de 30 anos depois, a instituição é uma das maiores rede ensino de idiomas do mundo, segundo o Geofusion. Além do Brasil, a Wizard possui escolas nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e Costa Rica. Oferece cursos de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros. 

03

3º lugar - Inglês

Em 1950, Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu irmão, que trabalhava no Consulado Americano de São Paulo. Gostou tanto da cidade que resolveu ficar, e começou a lecionar inglês. No ano seguinte, passou a dar aulas na TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, e na TV Rio. Em pouco tempo, os negócios prosperaram e Richard decidiu criar seu próprio método, nascendo assim a Fisk.
Os entrevistados responderam "Inglês" ao serem questionados sobre qual marca vem à cabeça no segmento de Escola de Idiomas.

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