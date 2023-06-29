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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Loja de Calçados"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:50

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:50

Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall 2023
Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall 2023 Crédito: AS Photo/Freepik
Mais que um simples acessório, os calçados fazem parte da construção do estilo de cada um. Alguns dos atributos levados em conta na hora da compra são conforto, beleza, durabilidade e preço. Para escolher o produto ideal, muitos consumidores já sabem a loja preferida, que não sai da memória, na ponta da língua.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Itapuã

 A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Ela está presente no mercado há mais de 60 anos, com lojas em 40 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças. 

02

2º lugar - Los Neto

A Los Neto iniciou suas atividades há mais de 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.

03

3º lugar - Elmo

A Elmo hoje possui  lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG), com produtos femininos, masculinos e infantis, para todos os estilos. 

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