Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Academia"

Fazer exercícios físicos é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Escolher um espaço com estrutura adequada e orientação profissional é essencial para alcançar melhores resultados, reduzindo o risco de lesões.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Smart Fit
A Smart Fit foi fundada em 2009 pelo empresário Edgard Corona, com objetivo de oferecer uma estrutura de qualidade a preços mais acessíveis. Hoje, é a maior rede de academias esportivas fora dos Estados Unidos, sendo líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo. Em 2022, tinha cerca de 1.225 unidades no Brasil e em outros 14 países da região, além de mais de 3,7 milhões de clientes matriculados.