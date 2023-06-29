Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Academia"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:58

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:58

Academia é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2023
Academia é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2023 Crédito: Freepik
Fazer exercícios físicos é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Escolher um espaço com estrutura adequada e  orientação profissional é essencial para alcançar melhores resultados, reduzindo o risco de lesões.  
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Smart Fit

A Smart Fit foi fundada em 2009 pelo empresário Edgard Corona, com objetivo de oferecer uma estrutura de qualidade a preços mais acessíveis. Hoje, é a maior rede de academias esportivas fora dos Estados Unidos, sendo líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo. Em 2022, tinha cerca de 1.225 unidades no Brasil e em outros 14 países da região, além de mais de 3,7 milhões de clientes matriculados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados