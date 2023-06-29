Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Academia"

A Smart Fit foi fundada em 2009 pelo empresário Edgard Corona, com objetivo de oferecer uma estrutura de qualidade a preços mais acessíveis. Hoje, é a maior rede de academias esportivas fora dos Estados Unidos, sendo líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo. Em 2022, tinha cerca de 1.225 unidades no Brasil e em outros 14 países da região, além de mais de 3,7 milhões de clientes matriculados.