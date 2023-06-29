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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Autopeças"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:23

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:23

As lojas de autopeças são os destinos para encontrar diferentes produtos de série e também alternativos
As lojas de autopeças são os destinos para encontrar diferentes produtos de série e também alternativos Crédito: Shutterstock
Aquelas pessoas que necessitam realizar manutenção em seus veículos procuram por uma loja confiável, reconhecida por sua qualidade e bom atendimento. As lojas de autopeças são o local ideal para encontrar uma variedade de produtos, tanto de marcas originais quanto alternativas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º - Nacional Peças

O grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, iniciou suas atividades em 1968, com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava em Vitória, mais especificamente na Curva do Saldanha. As lojas do grupo atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final.

02

2º - Power

A União Autopeças é uma empresa do grupo Fortbras que atua no segmento de autopeças desde 1969. A marca comercializa autopeças com forte presença no Espírito Santo, além da Bahia e Rio de Janeiro.
A Autoglass é uma empresa brasileira, que oferece soluções de tecnologia para diversos segmentos de mercado, realiza prestação de serviços junto ao mercado segurador e tem o comércio de vidros e peças automotivas em sua origem.
A Power é uma empresa que trabalha no segmento de autopeças e foi reconhecida pelos consumidores capixabas como uma das marcas mais lembradas na categoria em que atua.

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