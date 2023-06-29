Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Autopeças"

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1º - Nacional Peças

O grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, iniciou suas atividades em 1968, com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava em Vitória, mais especificamente na Curva do Saldanha. As lojas do grupo atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final.

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2º - Power

A União Autopeças é uma empresa do grupo Fortbras que atua no segmento de autopeças desde 1969. A marca comercializa autopeças com forte presença no Espírito Santo, além da Bahia e Rio de Janeiro.

A Autoglass é uma empresa brasileira, que oferece soluções de tecnologia para diversos segmentos de mercado, realiza prestação de serviços junto ao mercado segurador e tem o comércio de vidros e peças automotivas em sua origem.