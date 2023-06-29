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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Hospital"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:59

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:59

Hospital é um dos segmentos avaliados no Recall
Hospital é um dos segmentos avaliados no Recall Crédito: rawpixel.com/Freepik
Hospitais, públicos ou particulares, precisam reunir uma estrutura adequada e equipe qualificada para garantir o melhor atendimento para aqueles que buscam os serviços, desde consultas eletivas a cirurgias de alto risco, passando pelos atendimento de urgência e emergência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Meridional

A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais.

02

2º lugar - Santa Rita

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e, durante a pandemia, tornou-se referência no atendimento a pacientes com Covid-19.
Criado em 1970, o Hospital Santa Rita de Cássia é uma entidade filantrópica  referência em tratamento de câncer, mas que também disponibiliza especialidades gerais para atender com qualidade e conforto a toda a população. A instituição, parceira dos serviços de atendimento à população via SUS, destina mais de 60% dos serviços  para este público. Tem como fundadora e mantenedora a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), um conselho de administração e um conselho fiscal, todos voluntários que apoiam, aprovam e avaliam as ações da diretoria geral.

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