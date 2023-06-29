Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Hospital"

A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e, durante a pandemia, tornou-se referência no atendimento a pacientes com Covid-19.

Criado em 1970, o Hospital Santa Rita de Cássia é uma entidade filantrópica referência em tratamento de câncer, mas que também disponibiliza especialidades gerais para atender com qualidade e conforto a toda a população. A instituição, parceira dos serviços de atendimento à população via SUS, destina mais de 60% dos serviços para este público. Tem como fundadora e mantenedora a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), um conselho de administração e um conselho fiscal, todos voluntários que apoiam, aprovam e avaliam as ações da diretoria geral.