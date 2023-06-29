Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Gráfica"

Para causar uma boa impressão, literalmente, as gráficas precisam investir cada vez mais em tecnologia e qualificação, garantindo resultados que encantem os clientes. Convites de eventos e festas, revistas, livros, catálogos, materiais promocionais e embalagens personalizadas são alguns dos produtos que fazem parte do dia a dia dessa indústria.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Grafitusa
A história da Grafitusa começou em 1912 com a chegada do italiano Tullio Samorini ao Espírito Santo. O projeto inicial dele, no Estado, era pintar monumentos de Vitória, mas, após desenvolver um problema de saúde, começou o trabalho com as artes gráficas, fundando em 1920 a Tipografia Samorini, que se tornaria mais tarde a Grafitusa.
02
2º lugar - CopyGlória
Inaugurada em 1999 no Polo de Confecções da Glória, a CopyGlória tinha pela frente um grande desafio a enfrentar. Entrar em um mercado competitivo com um diferencial que busque gerar satisfação total aos seus clientes. A empresa sempre teve, desde o princípio, o objetivo de proporcionar aos clientes qualidade nos serviços, sem que para isso seja necessário gerar altos custos.