Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Gráfica"

A história da Grafitusa começou em 1912 com a chegada do italiano Tullio Samorini ao Espírito Santo. O projeto inicial dele, no Estado, era pintar monumentos de Vitória, mas, após desenvolver um problema de saúde, começou o trabalho com as artes gráficas, fundando em 1920 a Tipografia Samorini, que se tornaria mais tarde a Grafitusa.

Inaugurada em 1999 no Polo de Confecções da Glória, a CopyGlória tinha pela frente um grande desafio a enfrentar. Entrar em um mercado competitivo com um diferencial que busque gerar satisfação total aos seus clientes. A empresa sempre teve, desde o princípio, o objetivo de proporcionar aos clientes qualidade nos serviços, sem que para isso seja necessário gerar altos custos.