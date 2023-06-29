Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Operadora de Telefonia"

01

1º lugar - Vivo

A empresa teve início no mercado de telefonia no ano de 2003. Em 2010, entrou para o grupo Telefônica, um dos maiores do ramo no mundo. Em 2013, lançou o 4G e, em 2016, com a mudança da GVT para Vivo, ampliou a oferta de serviços incluindo telefonia móvel, fixa, internet, HDTV, aplicativos e serviços digitais.

02

2º lugar - Claro

A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.

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3º lugar - Oi