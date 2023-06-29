Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Instituição de Ensino Médio"

O ensino médio é um período que faz toda a diferença para o futuro dos jovens, já que, além de entenderem melhor seu papel na sociedade, é quando eles também precisam decidir que profissão seguir. Por isso, serem orientados por bom professores e terem acesso a materiais de qualidade, além de uma estrutura que incentive seu protagonismo, é essencial. Nesse cenário, escolher uma boa instituição de ensino é primordial.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Darwin
O Darwin foi criado a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Naquela época, a escola funcionava em imóveis alugados em Vitória e Vila Velha, oferecendo apenas vagas de 3º ano do ensino médio e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio, com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina e Linhares.