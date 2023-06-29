Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Imobiliária"

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1º lugar - Universal

A história da Imobiliária Universal começou em 1975 e hoje é uma das marcas mais lembradas. Referência em loteamentos na Grande Vitória, tem opções nos municípios de Cariacica e Serra.

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2º lugar - Canal

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também constrói imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.

No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade. Constrói empreendimentos desde o Minha Casa Minha Vida a condomínios de alto padrão.