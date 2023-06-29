Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Imobiliária"

Na hora de comprar um imóvel, é preciso muito planejamento e pesquisa, além de contar com os serviços profissionais de um corretor. Para garantir que está fazendo a melhor escolha, é importante buscar com cuidado a imobiliária que vai realizar os serviços de intermediação do negócio.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Universal
A história da Imobiliária Universal começou em 1975 e hoje é uma das marcas mais lembradas. Referência em loteamentos na Grande Vitória, tem opções nos municípios de Cariacica e Serra.
02
2º lugar - Canal
Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também constrói imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.
No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade. Constrói empreendimentos desde o Minha Casa Minha Vida a condomínios de alto padrão.
A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970. O seu foco é o desenvolvimento do município de Vila Velha. Hoje, a Construtora Canal é destaque em seus empreendimentos e concretiza sonhos de inúmeras famílias.