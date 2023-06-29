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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Farinha de Trigo"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:08

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:08

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de Farinha de Trigo
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de Farinha de Trigo Crédito: Shutterstock
A farinha de trigo é um ingrediente essencial na preparação de uma variedade de alimentos que fazem parte da mesa dos brasileiros, como pães, bolos ou biscoitos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º - Regina

Produzida pela Buaiz Alimentos, a farinha de trigo conta com ingredientes únicos e selecionados para o preparo de receitas, colocando a qualidade sempre em primeiro lugar. É ideal para preparo de receitas caseiras como pães, bolos, pizzas, massas frescas, biscoitos, entre outros alimentos.

02

2º - Número Um

A farinha de trigo Número Um também é produzida pela Buaiz Alimentos. É indicada para uso em qualquer receita artesanal de bolos, doces ou salgados, utilizando fermento químico ou biológico. Resulta em alimentos com excelente visual e textura.

03

3º - Dona Benta

É utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos. A farinha de trigo Dona Benta é enriquecida com ferro e ácido fólico. Ideal para preparar receitas para toda a família e celebrar momentos em família com comida caseira.

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