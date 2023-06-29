Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Aplicativo de Transporte"

Depois do surgimento dos aplicativos de transporte, a mobilidade urbana passou por uma transformação. Os usuários acionam os motoristas por meio dos apps e se deslocam para os compromissos, sem a necessidade de recorrer ao transporte público, nem de ter um carro por conta própria.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Uber
A Uber é uma plataforma que conecta usuários a motoristas parceiros, uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funciona em uma plataforma prática. O aplicativo foi idealizado em 2009, quando Garrett Camp e Travis Kalanick, criadores da Uber, enfrentaram dificuldades para encontrar um carro para transportá-los ao fim de uma conferência na França. Com a ideia em mente, os dois retornaram ao seu país natal, os Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. No Brasil, a Uber chegou em 2014.
02
2º lugar - 99 POP
O 99 POP tem como objetivo oferecer viagens mais econômicas para os usuários, e possibilitar que os motoristas parceiros tenham um bom volume de chamadas durante o dia a dia. Ainda assim, mesmo contando com melhores preços, o 99 POP preza pela qualidade do serviço e os veículos autorizados a rodar na categoria devem sempre contar com quatro portas e obedecer às exigências locais da categoria nas cidades em que está disponível.