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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Aplicativo de Transporte"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:17

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:17

Com os apps de transporte, os usuários acionam os motoristas sem a necessidade de recorrer ao transporte público
Com os apps de transporte, os usuários acionam os motoristas sem a necessidade de recorrer ao transporte público Crédito: Shutterstock
Depois do surgimento dos aplicativos de transporte, a mobilidade urbana passou por uma transformação. Os usuários acionam os motoristas por meio dos apps e se deslocam para os compromissos, sem a necessidade de recorrer ao transporte público, nem de ter um carro por conta própria.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Uber

A Uber é uma plataforma que conecta usuários a motoristas parceiros, uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funciona em uma plataforma prática. O aplicativo foi idealizado em 2009, quando Garrett Camp e Travis Kalanick, criadores da Uber, enfrentaram dificuldades para encontrar um carro para transportá-los ao fim de uma conferência na França. Com a ideia em mente, os dois retornaram ao seu país natal, os Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. No Brasil, a Uber chegou em 2014.

02

2º lugar - 99 POP

O 99 POP tem como objetivo oferecer viagens mais econômicas para os usuários, e possibilitar que os motoristas parceiros tenham um bom volume de chamadas durante o dia a dia. Ainda assim, mesmo contando com melhores preços, o 99 POP preza pela qualidade do serviço e os veículos autorizados a rodar na categoria devem sempre contar com quatro portas e obedecer às exigências locais da categoria nas cidades em que está disponível.

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