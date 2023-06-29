Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Restaurantes"

Eles fazem parte do dia a dia dos brasileiros, no almoço de trabalho, naquele jantar especial a dois, no happy hour com os amigos, na confraternização em família. Podem ser self service ou a la carte, de frutos do mar, churrasco, comida capixaba, mineira, culinária italiana e cozinha oriental ou mexicana, assim como vegetariano, dentre tantas outras variações. Enfim, tem restaurante de todo tipo, com cozinhas variadas, para agradar a todos os paladares e bolsos.