Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Restaurantes"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:18

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:18

Restaurantes é uma nova categoria do Recall de Marcas 2023
Restaurante é uma nova categoria do Recall de Marcas 2023 Crédito: Shutterstock
Eles fazem parte do dia a dia dos brasileiros, no almoço de trabalho, naquele jantar especial a dois, no happy hour com os amigos, na confraternização em família.  Podem ser self service ou a la carte, de frutos do mar, churrasco, comida capixaba, mineira, culinária italiana e cozinha oriental ou mexicana, assim como vegetariano, dentre tantas outras variações. Enfim, tem restaurante de todo tipo, com cozinhas variadas, para agradar a todos os paladares e bolsos. 
Este foi um dos novos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Coco Bambu

A rede começou em 1989, em Fortaleza(CE) com o Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afranio e Daniela Barreira. A unidade foi inspiração para o crescimento da rede Coco Bambu, que hoje está em vários Estados do Brasil, incluindo unidades em Vila Velha e Vitória. Especializado em frutos do mar, possui um variado cardápio, com a proposta de pratos bem servidos e mais acessíveis, em ambientes com decoração rústica e elegante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall 2023 Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados