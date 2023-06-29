Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Restaurantes"

Eles fazem parte do dia a dia dos brasileiros, no almoço de trabalho, naquele jantar especial a dois, no happy hour com os amigos, na confraternização em família. Podem ser self service ou a la carte, de frutos do mar, churrasco, comida capixaba, mineira, culinária italiana e cozinha oriental ou mexicana, assim como vegetariano, dentre tantas outras variações. Enfim, tem restaurante de todo tipo, com cozinhas variadas, para agradar a todos os paladares e bolsos.
Este foi um dos novos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Coco Bambu
A rede começou em 1989, em Fortaleza(CE) com o Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afranio e Daniela Barreira. A unidade foi inspiração para o crescimento da rede Coco Bambu, que hoje está em vários Estados do Brasil, incluindo unidades em Vila Velha e Vitória. Especializado em frutos do mar, possui um variado cardápio, com a proposta de pratos bem servidos e mais acessíveis, em ambientes com decoração rústica e elegante.