Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Concessionária de Caminhões"

01

1º lugar - Mercedes-Benz

De acordo com o site da montadora, quando, em 1886, Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, o mundo assistiu uma autêntica revolução na história dos transportes. As ferrovias, já com cerca de meio século de existência, dominavam a cena do transporte de carga a médias e longas distâncias. Para as distribuições no varejo, a partir das estações, recorria-se aos veículos de tração animal. Uma estrutura já consolidada aos padrões e necessidades da época. Onde todos viam uma estagnação, eles viram uma oportunidade. Nasceu então, o transporte de carga e o caminhão da Mercedes-Benz.

02

2º lugar - Scania

No caso da Volkswagen, uma aposta da montadora é o Consórcio de Caminhões. De acordo com o site da empresa, é uma oportunidade de aumentar a frota de caminhão e ampliar o faturamento dos negócios. Sem juros, entrada e contando com a solidez da marca.

O Grupo Volvo é um dos maiores fabricantes mundiais de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais. Com sede em Gotemburgo, Suécia, tem fábricas em 18 países e atua em 190 mercados. No Brasil, a Volvo tem sede em Curitiba (PR), onde produz caminhões, ônibus e motores.