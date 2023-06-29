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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Concessionária de Caminhões"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:19

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:19

Entre os segmentos analisados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta está o de Concessionária de Caminhões
Entre os segmentos analisados na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta está o de Concessionária de Caminhões Crédito: Shutterstock
Os caminhões cumprem um importante papel na logística do país, sendo os responsáveis no transporte de cargas de diferentes segmentos da economia.
Esta foi uma das categorias avaliadas no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Mercedes-Benz

De acordo com o site da montadora, quando, em 1886, Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, o mundo assistiu uma autêntica revolução na história dos transportes. As ferrovias, já com cerca de meio século de existência, dominavam a cena do transporte de carga a médias e longas distâncias. Para as distribuições no varejo, a partir das estações, recorria-se aos veículos de tração animal. Uma estrutura já consolidada aos padrões e necessidades da época. Onde todos viam uma estagnação, eles viram uma oportunidade. Nasceu então, o transporte de carga e o caminhão da Mercedes-Benz.

02

2º lugar - Scania

No caso da Volkswagen, uma aposta da montadora é o  Consórcio de Caminhões. De acordo com o site da empresa, é uma oportunidade de aumentar a frota de caminhão e ampliar o faturamento dos negócios. Sem juros, entrada e contando com a solidez da marca.
O Grupo Volvo é um dos maiores fabricantes mundiais de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais. Com sede em Gotemburgo, Suécia, tem fábricas em 18 países e atua em 190 mercados. No Brasil, a Volvo tem sede em Curitiba (PR), onde produz caminhões, ônibus e motores. 
A Scania apoia empresas de transporte em todo o mundo, fornecendo caminhões pesados para as necessidades de cada cliente. São veículos que são soluções para uma diversidade de aplicações, incluindo aplicações de longa distância, urbanas e de construção.

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